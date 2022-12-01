ТОАЗ купил «Тольяттихимбанк»

Тольяттиазот приобрел один из крупнейших банков Самарской области / Фото: vk.com/thb_tlt

ТОАЗ приобрел АО «Тольяттихимбанк» (ТХБ). Он завершил сделку по приобретению полного пакета акций финансовой организации. Об этом сообщает пресс-служба предприятия, которое является одним из крупнейших производителей аммиака и карбамида.

– Приобретение «Тольяттихимбанка» – это логичный шаг по дальнейшей диверсификации деятельности группы компаний. Мы планируем, что деятельность банка будет осуществляться в соответствии с концепцией, основанной на трансформации в расчетный банк химической отрасли, – отметил председатель совета директоров ПАО «ТОАЗ» Димитрий Татьянин.

Напомним, ТХБ был основан в сентябре 1993 года. Учредителями выступили несколько предприятий химической промышленности Тольятти. Сейчас ТХБ – один из крупнейших банков Самарской области. Он динамично развивается. Финансовая организация ориентирована преимущественно на кредитование и обслуживание промпредприятий региона и их сотрудников.

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