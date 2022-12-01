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НовостиОбщество1 декабря 2022 10:59

В Самарской области подрядчики не смогли отремонтировать больницу почти за 3 миллиона рублей

Они не справились с обязанностями
Алена ПРОВКИНА
Контракт с подрядчиком расторгнули

Контракт с подрядчиком расторгнули

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челно-Вершинском районе Самарской области бюджетное учреждение заключило контракт с подрядчиками. Рабочие должны были отремонтировать здание офиса врачей общей практики.

По информации прокуратуры Самарской области, «Челно-Вершинская центральная районная больница» заключила договор с подрядной организацией. Специалисты должны были провести капитальный ремонт за 2,6 миллионов рублей за 4 месяца. Работники не смогли справиться со своими обязанностями и не выполнили ремонт в установленный срок.

В отношении организации возбуждено административное дело, его направили в суд. Государственный контракт расторгнут, а в отношении директора компании внесли представление.

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