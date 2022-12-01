В Самаре на содержание и ремонт зеленых насаждений направят 351 млн рублей

Работы будут вестись в зимний и летний период. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти объявили поиск подрядчика, который займется содержанием и ремонтом зеленых насаждений в Самаре. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Согласно документации, работы будут вестись круглый год. Зимой победителю аукциона предстоит расчищать объекты от снега, обрабатывать дорожки от гололеда. В теплое время года запланирована уборка, прополка цветников, высадка растений, а также весенняя обрезка, осенняя расчистка от листвы и ряд других работ.

Начальная стоимость контракта составляет 351,2 млн. рублей. Заявки будут приниматься до 16 декабря 2022 года. Работы продлятся с 1 января 2023 года по 17 марта 2024 года.

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