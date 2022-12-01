Прокуратура оштрафовала департамент ГХиЭ за несоблюдение безопасности судоходства

Контролирует устранение нарушений транспортная прокуратура.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Куйбышевская транспортная прокуратуру в ходе проверки обнаружила нарушение законодательства о безопасности судоходства при эксплуатации моста, расположенном на реке Самара. Департамент городского хозяйства и экологии оштрафован.
— На мосту «Самарский» ночью не подсвечивались указатели, которые предназначены для поддержания безопасности судоходства на внутренних водных путях, — сообщили в прокуратуре Самарской области.
Отсутствие подсветки является нарушением и может привести к транспортным происшествиям в навигационный период. Арбитражный суд Самарской области признал департамент виновным и привлек к административной ответственности с наказанием в виде штрафа 100 тысяч рублей.
Контролирует устранение нарушений транспортная прокуратура.
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