В Самарской области росгвардейцы задержали девушку, находившуюся в федеральном розыске

Подозреваемую передали сотрудникам полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали девушку которая находилась в федеральном розыске. Правоохранители обратили на нее внимание из-за подозрительного поведения. ОБ этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Росгвардейцы патрулировали Автозаводской район, когда на одной из улиц заметили двух неопрятно одетых людей. Заметив служебные автомобиль, пешеходы попытались скрыться. Такое поведение вызвало у правоохранителей вопросы. Они решили побеседовать с подозрительными личностями.

Стражи порядка проверили из по базам данных. Выяснилось, что 24-летняя девушка находится в федеральном розыске. Ее искали сотрудники столичного УФСИН как условно осужденную за кражу.

Девушки задержали. Затем росгвардейцы передали ее сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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