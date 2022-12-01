Жители Самары больше всего недовольны ростом цен на продукты

Самарцы рассказали, что больше всего их затронул рост цен на продукты, ЖКХ и товары для животных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В последнее время подорожало очень многое. К примеру, с 1 декабря 2022 года в Самаре и области выросли и тарифы на ЖКХ. «КП-Самара» провела опрос среди своих подписчиков в соцсетях и выяснила, рост цен на какие товары или услуги больше всего вызывает недовольство жителей.

Самарцы могли выбирать из нескольких вариантов: продукты, бензин, детские товары, одежда, товары для животных, коммуналка. Опрос показал, что больше всего жителей коснулся рост цен на продукты. Этот вариант ответа набрал 61,5% голосов. Многие горожане отмечают, что стали больше тратить денег за один поход в магазин.

На втором месте оказалось подорожание коммуналки. Увеличение тарифов на воду, газ, свет и отопление вызывает недовольство у 26,9% опрошенных. Третье место заняли товары для животных (4,8%). Владельцы домашних питомцев отмечают, что в последнее время у них стало уходить больше денег на корма и наполнители для лотков. Четвертое место между собой поделили бензин и одежда.

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