Предприимчивый самарец решил продать пивную крышку за 1 млн рублей

Крышку продают за крупную сумму. Фото: Авито

В Самаре местный житель решил продать пивную крышку за крупную сумму. Он опубликовал объявление и рассказал об уникальном товаре.

Судя по словам продавца, крышка Самарского Жигулевского завода пивного завода не закрывала бутылку, но в состоянии отметка – б/у. Раритетный предмет выпуска начала 1970-х годов оценили в 1 000 000 рублей. Объявление опубликовали совсем недавно – 28 ноября 2022 года. Пока крышка не нашла своего покупателя.

Напомним, в сентябре самарцы пытались продать три конфеты «Кислинка» за 10 тысяч рублей. Сладость теперь не удастся найти на прилавках магазинов.

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