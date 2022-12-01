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НовостиЗдоровье1 декабря 2022 11:58

В Самарской области обнаружили 179 случаев коронавируса 1 декабря 2022 года

На данный момент показатель числа выздоровевших меньше количества заболевших
Ирина СИНЕГУБОВА
Специалисты провели 12 314 лабораторных исследований на КВИ.

Специалисты провели 12 314 лабораторных исследований на КВИ.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В первый день зимы, 1 декабря 2022 года, обнаружили 179 случаев коронавируса в Самарской области. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

На данный момент показатель числа выздоровевших меньше количества заболевших. Победить болезнь и излечиться удалось 114 жителям региона. Было госпитализировано в медицинские учреждения 30 человек, за сутки скончался один пациент.

Специалисты провели 12 314 лабораторных исследований на КВИ. Еще 158 человек обследовали с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, а 21 – выявили при профилактическом обследовании лиц без клинических проявлений.

Из общего количества новых случаев COVID-19 выявили 78 в г. Самара, 38 – в г. Тольятти, 11 – в г. Новокуйбышевск, 8 – в г. Сызрань, по 6 – в Волжском районе и г. Чапаевск, 5 – в г. Отрадный, 4 – в Кинель-Черкасском районе, 3 – в г. Похвистнево.

По 2 заболевших оказалось в Похвистневском, Безенчукском, Сергиевском, Богатовском, Шигонском районах и г. Октябрьск, по 1 – в Челно-Вершинском, Приволжском, Большеглушицком, Исаклинском, Кошкинском, Сызранском, Елховском и Борском районах.

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