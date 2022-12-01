В Самарской области обнаружили 179 случаев коронавируса 1 декабря 2022 года

Специалисты провели 12 314 лабораторных исследований на КВИ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В первый день зимы, 1 декабря 2022 года, обнаружили 179 случаев коронавируса в Самарской области. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

На данный момент показатель числа выздоровевших меньше количества заболевших. Победить болезнь и излечиться удалось 114 жителям региона. Было госпитализировано в медицинские учреждения 30 человек, за сутки скончался один пациент.

Специалисты провели 12 314 лабораторных исследований на КВИ. Еще 158 человек обследовали с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, а 21 – выявили при профилактическом обследовании лиц без клинических проявлений.

Из общего количества новых случаев COVID-19 выявили 78 в г. Самара, 38 – в г. Тольятти, 11 – в г. Новокуйбышевск, 8 – в г. Сызрань, по 6 – в Волжском районе и г. Чапаевск, 5 – в г. Отрадный, 4 – в Кинель-Черкасском районе, 3 – в г. Похвистнево.

По 2 заболевших оказалось в Похвистневском, Безенчукском, Сергиевском, Богатовском, Шигонском районах и г. Октябрьск, по 1 – в Челно-Вершинском, Приволжском, Большеглушицком, Исаклинском, Кошкинском, Сызранском, Елховском и Борском районах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.