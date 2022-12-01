На портале Госуслуг появился SberPay

Для оплаты на сайте необходимо нажать на кнопку SberPay и отсканировать QR-код или ввести номер телефона для отправки пуш-уведомления.

Поддержку в осуществлении платежа оказывает ЮKassa — сервис финтех-компании ЮMoney.

Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка:

«С нашей платёжной системой удобно, быстро и безопасно оплачивать товары и услуги в интернете. Популярность таких платежей растёт, они становятся нормой, и логично, что теперь SberPay появился и на Госуслугах. Причём до конца 2022 года Сбер не будет брать комиссию за такие платежи».

Дмитрий Огуряев, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации:

«Мы стремимся, чтобы на портале Госуслуг было как можно больше новых сервисов и функций, удобных для граждан. В день через Госуслуги проходит около 400 тыс. платежей. Это оплата разных услуг, пошлин, налогов, штрафов и так далее. Поэтому важно, чтобы способы оплаты были понятными, безопасными и технологичными. Госуслуги в этом плане идут в ногу со временем».