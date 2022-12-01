Более 1,3 млрд рублей направят на замену лифтов в Самарской области в 2023 году

Старые лифтовые кабины в домах самарцев заменят на новые Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самарской области в 2023 году продолжат обновлять лифтовое оборудование в многоквартирных домах. На его замену и модернизацию в бюджете региона заложили внушительную сумму.

Изначально на обновление лифтов в домах было предусмотрено около 200 млн рублей. Однако в конечном итоге эту сумму увеличили в семь раз. Как ранее писала «КП-Самара», в бюджете региона на замену и ремонт лифтового оборудования заложили 1,35 млрд рублей.

- Много раз мы говорили про ремонт лифтов. Знаем, в каком состоянии они находятся. В итоге мы в семь раз увеличиваем финансирование этого направления, ведь это жизни и здоровье людей, - отметил на заседании областного парламента губернатор Дмитрий Азаров.

Напомним, ранее сообщалось, что в первом квартале 2023 года планируется заменить 500 лифтов. Новые кабины появятся в домах, где срок эксплуатации лифтового оборудования превышает 25 лет.

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