Самарский блогер показал с высоты замерзшую реку Самарку

Лед тонким слоем покрыл реку. Фото: Евгений Щекин

В Самаре городской блогер показал с высоты птичьего полета замерзшую реку Самарку. С наступлением холодов реку покрыл тонкий слой наледи. В регионе ударили первые морозы.

Судя по опубликованным кадрам в социальных сетях, лед полностью покрыл реку. В комментариях пользователи отметили, лед лег тонкой коркой. Ранее блогер опубликовал видео, на котором показал первых рыбаков на Волге.

На данный момент специалисты не рекомендуют отправляться на зимнюю рыбалку. Пока лед недостаточно плотный и есть риск провалиться в воду.

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