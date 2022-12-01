Дмитрий Азаров провел прием граждан в день рождения «Единой России» 1 декабря 2022 года

Губернатор открыл декаду приемов граждан по различным вопросам / Фото: Единая Россия

В четверг, 1 декабря 2022 года, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел личный прием граждан. Он пообщался с жителями региона в день рождения партии «Единая Россия». Сегодня исполнился 21 год со дня ее создания.

Так, к секретарю реготделения «ЕР» обратилась вдова участника СВО. Она попросила помочь в погашении ипотеки. Дмитрий Азаров пообещал оказать всю необходимую поддержку.

- Долг будет погашен в полном объеме. Также рассмотрим вашу ситуацию по потребительским кредитам. Все выплаты будут выполнены до 10 декабря, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Ученица 8 класса Анастасия Белозерова и директор школы Владимир Кильдюшкин попросили профессиональную швейную машинку. Она нужна для изготовления тактических носилок «ФОМА-180». Их создают на базе образовательного центра «Южный город». Первую партию носилок, которые можно использовать и для транспортировки раненых, и для перевозки грузов, уже отправили на фронт. Дмитрий Азаров пообещал, что швейную машинку в скором времени доставят в школу.

Житель Смышляевки рассказал, что в районной поликлинике доступны не все медицинские услуги. Пациенты не могут пройти рентгеновское обследование. Губернатор поручил министру здравоохранения взять этот вопрос на особый контроль. Тот заверил, что до конца 2022 года в поликлинику доставят рентген, а также маммограф и томограф.

Отметим, приемы граждан в честь дня рождения «Единой России» продлятся в Самарской области в течение 10 дней. В пятницу, 2 декабря, запланирован прием жителей по социально значимым вопросам, 5-го – по ЖКХ, 6-го – по вопросам старшего поколения, 7-го – дошкольного и школьного образования, 8-го – по трудовым вопросам, а 9-го – по здравоохранению. Также будет уделено особое внимание оказанию помощи семьям участников СВО.

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