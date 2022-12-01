Самарскую область накроет плотный туман 2 декабря 2022 года

В регионе ожидается туман Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Самарской области предупредили о густом тумане. В регионе объявили желтый уровень опасности.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», регион накроет плотный туман ночью и днем 2 декабря 2022 года. Видимость при этом составит 500 метров и менее. Температура воздуха -8…-10 градусов. Местным жителям рекомендуют быть внимательнее на дороге.

Автолюбителям следуют соблюдать оптимальную скорость движения. Напомним, в декабре также ожидаются сильные магнитные бури. Метеочувствительным горожанам следует подготовиться.

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