Самарцы продают обереги для миллиардеров за 7 млн рублей

Слоны-обереги оценили в 7 млн рублей. Фото: Авито

В Самаре местные жители продают статуэтки-обереги для миллиардеров. Одна такая вещица стоит 7 миллионов рублей.

Судя по объявлению автора, цена указана только за один оберег. Фотографии статуэток слонов сделаны в 2015, 2018 и в 2019 годах. Продавец отмечает, если оберег не поможет, и покупатель обанкротится, то он может вернуть половину стоимости. Так, по мнению автора, слоны станут «запасным финансовым парашютом». Помимо дорогой покупки, доставка тоже обойдется в копеечку, как пишет продавец – дорого, курьером и за отдельную плату.

Напомним, в областной столице предприимчивый самарец решил продать пивную крышку. Он оценил ее в 1 млн рублей.

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