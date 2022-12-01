В Самаре две ярмарки начнут свою работу на рынке, расположенном на пересечении улиц Киевской и Тухачевского

Сезонные ярмарки переехали на территорию, где могут работать круглый год Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно, что две ярмарки, расположенные в поселке Мехзавод и у музея им. Алабина, завершили свою работу. Они переехали на новый рынок на пересечении улиц Киевского и Тухачевского.

По информации городской администрации, две сезонные ярмарки ранее работали на улице, но с наступлением холодов они начнут работу на другом рынке. Начиная с 1 декабря 2022 года, предприниматели начнут торговлю на круглогодичной ярмарке. Площадка работает с 08:00 до 20:00 с четверга по воскресенье.

Ярмарка пользуется успехом у покупателей. Торговые ряды оборудованы отоплением и местами для продавцом-пенсионеров.

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