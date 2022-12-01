В Самаре женщину, пырнувшую мужа ножом, приговорили к 8 годам колонии

Женщина окажется в колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировском районе Самары местная жительница убила своего мужа. Бытовой конфликт перерос в поножовщину.

По информации прокуратуры Самарской области, в прошлом году подозреваемая поссорилась со своим мужем. Она и потерпевший находились в состоянии алкогольного опьянения. Из-за конфликта женщина взялась за кухонный нож и ударила супруга. Из-за ранения мужчина скончался на месте происшествия.

Суд признал задержанную виновной. Ее приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима. Пока приговор не вступил в свою законную силу.

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