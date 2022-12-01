В Самарской области мужчина скончался из-за драки с сыном

Подозреваемый окажется в колонии
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В городе Октябрьске Самарской области мужчина окажется в колонии из-за драки с отцом. Мужчина скончался от полученных повреждений.
По информации прокуратуры Самарской области, летом текущего года мужчина у себя дома начал ссориться с отцом. Конфликт перерос в драку, подозреваемый стал наносить родителю удары руками по голове и туловищу. В результате драки мужчину доставили в больницу.
Пострадавший скончался в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы. Подсудимый не стал признавать вину. Подозреваемого приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.
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