В Самарской области мужчине отключили электричество за долг в 1,2 тыс. рублей

Заявителю незаконно отключили свет
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Безенчукском районе Самарской области местный житель обратился в прокуратуру. Он рассказал о незаконном отключении электричества.
По информации прокуратуры Самарской области, правоохранители провели проверку по обращению мужчины о незаконных действиях энергетической компании. Из-за задолженности организация незаконно отключила электроэнергию. При том, что заявитель сразу же оплатил задолженности в размере 1,2 тыс. рублей, но для возобновления подачи энергии необходимо было оплатить 2,5 тыс. рублей.
Собственник не получил уведомление об отключении и отказался выплачивать незаконную сумму. Прокуратура внесла представление в адрес гендиректора компании. Нарушения устранили.
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