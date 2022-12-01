В Самарской области мужчине отключили электричество за долг в 1,2 тыс. рублей

Заявителю незаконно отключили свет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Безенчукском районе Самарской области местный житель обратился в прокуратуру. Он рассказал о незаконном отключении электричества.

По информации прокуратуры Самарской области, правоохранители провели проверку по обращению мужчины о незаконных действиях энергетической компании. Из-за задолженности организация незаконно отключила электроэнергию. При том, что заявитель сразу же оплатил задолженности в размере 1,2 тыс. рублей, но для возобновления подачи энергии необходимо было оплатить 2,5 тыс. рублей.

Собственник не получил уведомление об отключении и отказался выплачивать незаконную сумму. Прокуратура внесла представление в адрес гендиректора компании. Нарушения устранили.

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