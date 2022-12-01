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НовостиОбщество1 декабря 2022 17:10

Самарские ученые представили свои разработки на масштабном форуме «Сириус»

Мероприятие будет проходить до 3 декабря 2022 года
Мирослава ХРУСТАЛЕВА
Участники из Самарской области представили свой проект

Участники из Самарской области представили свой проект

Самарские исследователи представили свои работы на масштабном форуме «Сириус». Мероприятие открылось сегодня в Парке науки и искусства.

Студенты и молодые ученые из России, Беларуси, Казахстана, Китая, Индии, Египта, Сирии, Мьянмы и Узбекистан представили свои разработки. II Конгресс молодых ученых открылся сегодня и продлится до 3 декабря 2022 года. Форум смог объединить 3000 участников. В стране уже создают образовательные центры, которые объединяют научные организации и экономические компании. Одним из таких центров – «Инженерия будущего», который создали по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Деятельность центра сосредоточили на пяти направлений.

- Сегодня наш центр - динамично развивающийся межрегиональный проект, объединяющий усилия и компетенции 6 регионов-партнеров. Это придает все больше и больше дополнительных импульсов к развитию науки и образования, индустриальному развитию регионов, - отметил Дмитрий Азаров.

Также по поручению главы региона в этом году увеличили выплаты победителям областного конкурса «Молодой ученый». Поддержка молодых исследователей способствует развитию региона и страны

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