Самарские ученые представили свои разработки на масштабном форуме «Сириус»

Участники из Самарской области представили свой проект

Самарские исследователи представили свои работы на масштабном форуме «Сириус». Мероприятие открылось сегодня в Парке науки и искусства.

Студенты и молодые ученые из России, Беларуси, Казахстана, Китая, Индии, Египта, Сирии, Мьянмы и Узбекистан представили свои разработки. II Конгресс молодых ученых открылся сегодня и продлится до 3 декабря 2022 года. Форум смог объединить 3000 участников. В стране уже создают образовательные центры, которые объединяют научные организации и экономические компании. Одним из таких центров – «Инженерия будущего», который создали по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Деятельность центра сосредоточили на пяти направлений.

- Сегодня наш центр - динамично развивающийся межрегиональный проект, объединяющий усилия и компетенции 6 регионов-партнеров. Это придает все больше и больше дополнительных импульсов к развитию науки и образования, индустриальному развитию регионов, - отметил Дмитрий Азаров.

Также по поручению главы региона в этом году увеличили выплаты победителям областного конкурса «Молодой ученый». Поддержка молодых исследователей способствует развитию региона и страны

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