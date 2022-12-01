В Самаре долгое время семья с ребенком-инвалидом не получала льготное жилье

Семью обеспечат льготным жильем в Самаре Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре правоохранители взяли под контроль вопросы защиты жилищных прав инвалидов и семей с детьми-инвалидами. Одна из таких семей долгое время не получала льготное жилье.

По информации прокуратуры Самарской области, по результатам проверки сотрудники ведомства выяснили, что семья с ребенком-инвалидом не получила благоустроенное жилье во внеочередном порядке. Иск направили в суд на рассмотрение.

Суд удовлетворил требования прокурора и обязал департамент управления имуществом по городу обеспечить семью жильем. О предоставлении квартиры или дома пока неизвестно.

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