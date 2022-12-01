Самару накроет сильная магнитная буря с 21 по 24 декабря 2022 года

В регионе ожидается сильная магнитная буря Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местных жителей предупредили о сильной магнитной буре в конце декабря 2022 года. Метеочувствительным горожанам следует подготовиться.

По информации специалистов my-calend, областную столицу накроет мощная магнитная буря с 21 по 24 декабря 2022 года. Ее сила составит 4 бала. В этот день горожане могут почувствовать ухудшение самочувствия, головную боль и слабость. Из-за этого у самарцев может снизиться работоспособность, появиться сонливости.

Напомним, в регионе объявили желтый уровень опасности 2 декабря 2022 года. В Самарской области ожидается плотный туман.

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