В Самарской области из незаконного оборота изъяли 3 кг наркотиков

Правоохранители проводили беседы с гражданами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области правоохранители провели профилактическое мероприятия с несовершеннолетними и взрослыми. Во время операции «Дети России – 2022» полицейские проверили более 1900 объектов скопления молодежи.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники полиции проводили беседы о вреде наркотиков. Им удалось завершить несколько мероприятий, в том числе спортивных, направленных на борьбу с наркотическими средствами. Также во время операции правоохранители задержали 138 человек, двое из которых несовершеннолетних. После проверки подтвердился факт их наркологического опьянения.

Из незаконного оборота наркотиков изъяли 3 кг веществ. Возбуждено 75 уголовных дел.

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