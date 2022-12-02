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НовостиОбщество2 декабря 2022 4:13

В Самаре заключили соглашения с собственниками, чье жилье попало в зону строительства станции метро

Жители согласились переехать
Алена ПРОВКИНА
На участке продолжаются работы. Фото: мэрия

На участке продолжаются работы. Фото: мэрия

В Самаре продолжаются работы по строительству новой станции метро «Театральная». Специалисты заключили еще 82 соглашения на расселение граждан.

По информации городской администрации, в скором времени рабочие закончат вынос инженерных коммуникаций. Сейчас на участке трудятся около 150 человек, их количество увеличится втрое, когда начнутся основные работы. Отмечают, что также ведут процессы расселения жильцов, чьи дома попали в зону строительства.

Планируют расселить 212 жилых помещений, которые принадлежат собственникам. Уже заключили 82 соглашения, в котором фигурируют 114 человек. Собственники получают средства за свое жилье.

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