Самарец перечислил мошенникам почти 40 тысяч рублей за кофемашину

Мужчина обратился за помощью к правоохранителям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель решил купить товары по объявлениям в интернете. Он захотел приобрести кофемашину.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, потерпевший нашел объявление о продаже кофемашины в одной из социальных сетей. Он списался с продавцом и перевел необходимую сумму – более 38 тысяч рублей. Спустя несколько дней товар так и не привезли.

Мужчина пытался связаться с продавцом, но тот удалил приложение и отключил телефон. Тогда местный житель понял, что стал жертвой мошенников и обратился за помощью в полицию.

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