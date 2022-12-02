Транспортная прокуратура начала проверку из-за пожара на теплоходе «Ом» в Самаре 1 декабря 2022

На тушение пожара у сотрудников МЧС ушло около полутора часов Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Куйбышевская транспортная прокуратура начала проверку по факту пожара на теплоходе «Ом» в Самаре. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ЧП.

Все случилось утром в четверг, 1 декабря 2022 года, на улице Белорусской в Куйбышевском районе Самары. Огонь охватил списанный теплоход, который находился на берегу. Судно вспыхнуло при проведении демонтажных работ. Очевидцы вызвали пожарных в 8:46. Вскоре те были на месте. «КП-Самара» публиковала видео, как тушат возгорание.

- Пожар был ликвидирован на площади 200 кв. м в 10:38. На месте работали 90 человек и 27 единиц техники, в том числе от МЧС России 73 человека и 21 машина, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

К счастью, происшествие обошлось без жертв. Пострадал только сам теплоход. Его составляющие элементы имеют повреждения. Куйбышевская транспортная прокуратура проверит соблюдение требований пожарной безопасности и выяснит все обстоятельства ЧП. В случае необходимости будут приняты соответствующие меры реагирования.

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