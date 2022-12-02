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НовостиОбщество2 декабря 2022 6:19

В Самарской области в два раза уменьшилось число пожаров в 2022 года

Вдвое сократилось количество погибших
Алена ПРОВКИНА
В регионе также уменьшилось количество природных возгораний

В регионе также уменьшилось количество природных возгораний

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Встречу провел первый вице-губернатор - председатель правительства региона Виктор Кудряшов.

По полученной информации, в 2022 года в два раза сократилось количество пожаров, в том числе уменьшилось число жертв. С 15 апреля по 15 октября текущего года зафиксировали 3843 пожара, в прошлом году произошло 8339 пожаров. Основной причиной возгораний стало неосторожное обращение с огнем, а также нарушений правил эксплуатации электрического оборудования и устройства печей. В самый опасный период произошло 960 природных пожаров. Согласно представленным показателям, их количество снизилось в 6 раз.

С наступлением холодов специалисты проводят профилактические беседы, чтобы повысить грамотность населения. Еще одной важной темой стал отопительный сезон. На данный момент, теплоснабжение осуществляют в штатном режиме.

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