Картина художника из Сызрани попала на выставку в Совете Федерации

У сызранского художника отсутствует слух, но это совсем не мешает ему творить Фото: правительство Самарской области

Картина художника из Сызрани Виталия Варламова попала на выставку «Россия — мир неограниченных возможностей» в Совете Федерации. Ее открыли в преддверии Международного дня инвалидов. Все работы там от художников с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата, ментальными нарушениями.

Виталий Варламов работает художником в Сызранском краеведческом музее. У него отсутствует слух. Свою работу мужчина назвал «Спасем великий и могучий русский язык». По мнению автора, в последнее время в нашем обиходе появилось слишком много англицизмов, которые постепенно вытесняют русские слова. Это не может не вызывать тревогу. На своей картине Виталий изобразил мясорубку цвета британского флага, в которую попадают русские слова, а выходят из нее уже англицизмы.

Автор поднял в своей работе проблему вытеснения русских слов англицизмами Фото: правительство Самарской области

Данное мероприятие призвано привлечь внимание к решению проблем людей с ограниченными возможностями здоровья. Подобная выставка проходит в Совете Федерации уже в третий раз. В 2022 году на ней представлены картины художников из 25 регионов России.

— Для художников с ОВЗ важно не только самовыражение в творчестве, но и возможность представить свои работы публике. Это помогает им преодолевать препятствия и вдохновляет на новые шаги вперед, — отметил сенатор от Самарской области Андрей Кислов.

В следующем году работы художников отправят в «Русские дома», расположенные в Армении, Казахстане и Узбекистане.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал