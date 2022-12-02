В Самаре из 3 «резиновых квартир» выселили более 100 мигрантов

Сотрудники полиции провели направленные рейды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре правоохранители провели направленные рейды. В областной столице проверили соблюдения обязательных требований миграционного законодательства.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, вечером сотрудники полиции провели рейды в границах улиц: Буянова, Вилоновской, Арцыбушевской и Ульяновской. Во время мероприятия правоохранители собрали административные материалы, а также проверили жилой сектор на территории Железнодорожного района.

Помимо этого, в 3-х квартирах на улицах Аэродромной, Волгина и Структурной собственники прописали более 100 человек. Иностранцев сняли с миграционного учета.

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