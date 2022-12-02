В Самаре 42 школьникам показали «Аллею маршалов», Волгу и музеи

Учеников 5-9 классов сводили в музей авиации и космонавтики / Фото: министерство туризма Самарской области

В Самарской области продолжают проводить бесплатные экскурсии для школьников. Очередная прошла с 29 по 30 ноября 2022 года для учеников 5-9 классов. Это дети-сироты или ребята, оставшиеся без попечения родителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства туризма.

Участниками поездки по достопримечательностям Самары стали 42 школьника. За два дня они посетили мемориальный комплекс «Аллея маршалов» на площади Славы, погуляли по набережной, побывали в музее авиации и космонавтики в Самарском университете, а также полюбовались на Волгу с Вертолетной площадки.

Бесплатные экскурсии провели для школьников из разных уголков Самарской области. Среди них: ребята из Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска, Жигулевска, Чапаевска, Октябрьска, Отрадного, Похвистнева, а также из Алексеевского, Волжского, Кинель-Черкасского и других районов.

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