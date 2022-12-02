В Самарской области оплата страховых услуг через удаленные каналы Сбера выросла на 30%

По итогам 10 месяцев 2022 года количество таких операций в регионе увеличилось на 30% и достигло800 тыс.

Также в регионе стали значительно чаще использовать удаленные каналы оплаты услуг по недвижимости –с января по октябрь 2022 года количество таких операций увеличилось на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, на 6% увеличилось количество транзакций на оплату услугЖКХ.

Всего в Самарской области за этот период через удаленные каналы услуги оплатили на общую сумму свыше 89 млрд рублей.

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:

«В нашей стране в последнее время активно развивается сфера услуг, делая жизнь людей более качественной. Сбербанк активно работает над тем, чтобы оплата этих услуг также проходила максимально удобно и была доступной в наиболее комфортных для наших клиентов условиях. Благодаря цифровизации наших платежных сервисов, оплачивать большинство услуг можно через удаленные каналы, например, Сбербанк Онлайн».