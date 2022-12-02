Итоговый форум «Мой бизнес 63. Время новых решений» заработал в Самарской области 1 декабря 2022

Дмитрий Богданов рассказал о мерах поддержки бизнеса / Фото: Минэкономразвития Самарской области

В четверг, 1 декабря 2022 года, в Самарской области заработал итоговый форум «Мой бизнес 63. Время новый решений». Мероприятие, которое организовало региональное министерство экономического развития и инвестиций, собрало более тысячи участников.

В первый день форума, который прошел на площадке Ледового дворца спорта, наградили победителей регионального этапа национальной премии «Бизнес-Успех». Они представят Самарскую область на федеральном этапе в Москве. Кроме того, участники форума посетили семинар известного маркетолога и бизнес-тренера Александра Левитаса.

Центральным событием стартового дня стала пленарная сессия «Взаимодействие бизнеса, власти и общества. Как накапливать опыт, чтобы помогать друг другу преодолевать трудности». На ней выступил глава Минэкономразвития региона Дмитрий Богданов. Он рассказал о мерах поддержки, которые помогают представителям бизнес-сообщества стабильно развиваться и двигаться вперед. К примеру, это льготное кредитование и помощь центра импортозамещения.

- Мы разрабатываем новые инструменты поддержки в диалоге с бизнес-сообществом. Это помогает нам инициировать предложения об утверждении антикризисных мер на уровне государства и подключаться к решению конкретных проблемных ситуаций. Мы готовы всесторонне поддерживать самарских предпринимателей, - сказал Дмитрий Богданов.

Отметим, форум пройдет в формате Недели предпринимательства. Площадками его проведения станут региональный центр «Мой бизнес» в Самаре и центры в других городах. Подробнее ознакомиться с программой форума можно по ссылке.

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