В Самарской области после жалоб в социальных сетях отсыпали новую дорогу

В регионе отремонтировали дорогу. Фото: ЦУР

В Безенчукском районе Самарской области местные жители пожаловались на автомобильную дорогу. Они опубликовали сообщение в социальных сетях.

По информации ЦУР региона, в селе Троицкое из-за погоды «уплыла» дорога. Сельчане рассказали, что долгое время участок не ремонтировали, но в этом году специалисты уложили щебень. После осенних дождей и морозов щебень съехала, и жители вновь не смогли нормально передвигаться.

Сотрудники центра отправили сообщение в муниципалитет, и глава села взял вопрос на контроль. На территории вновь отсыпали дорогу с улучшением погодных условий.

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