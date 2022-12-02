В Самаре локализуют производство светодиодных ламп и декоративных светильников

Самарское предприятие занимается производством бытовых светодиодных ламп / Фото: Александр Живайкин

Депутаты Самарской губернской думы посетили предприятие, которое производит электротехнические изделия: светодиодные декоративные светильники и бытовые светодиодные лампы. Визит прошел в рамках проекта «Выбирай свое», который запустила «Единая Россия» в поддержку импоротозамещения.

Предприятие работает с 1999 года. Ранее оно было дистрибьютором продукции других производителей. Теперь занимается изготовлением собственной. В 2018 году там открыли два цеха по сборке и упаковке светодиодных декоративных светильников. Все комплектующие были импортные. Спустя два года предприятие начало процесс локализации компонентов — закупило необходимое оборудование для изготовления плафонов. Потом наладили выпуск «начинки» для светильников и стали производить бытовые светодиодные лампы.

Компания производит и декоративные светильники / Фото: Александр Живайкин

В настоящее время компания закупает светодиоды, колбы для лампочек и металлические основания в Китае. А вот дорогостоящие элементы теперь изготавливают в Самаре. По словам директора предприятия Елены Матвеевой, локализация производства светотехники достигла около 80%. Цель завода — максимально заменить импортные комплектующие собственными изделиями.

— Посетили самарское предприятие, где делают лампочки. Весь производственный процесс автоматизирован, здесь стоит современное оборудование, на котором изготавливают продукцию, заменяющую импортные аналоги. Теперь в Самаре делают светодиодные печатные платы — главный компонент в современных лампах, — рассказал руководитель фракции «Единая Россия» в губдуме, координатор партпроекта «Выбирай свое» Александр Живайкин.

Он отметил, что проект «Выбирай свое» направлен на то, чтобы помогать бизнесу решать вопросы импортозамещения. Депутаты планируют посетить еще несколько самарских предприятий.

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