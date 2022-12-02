В Самарской области проведут дорожные рейды со 2 по 4 декабря 2022

В регионе проведут масштабные рейды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники дорожной полиции усилят контроль на автомобильных дорогах. В регионе проведут направленные рейды в выходные дни.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, рейдовые мероприятия проведут со 2 по 4 декабря 2022 года. Госавтоинспекторы выйдут на усиленный режим ведения службы. Особое внимание полицейские уделят водителям, находящимся в состоянии алкогольного опьянения.

Во время рейдов задействуют максимальное количество сотрудников, в том числе руководство. Напомним, за первое нарушение пьяному водителю грозит штраф и временное лишение прав. При повторном задержании, автолюбитель понесет уголовную ответственность.

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