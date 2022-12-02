Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 декабря 2022 8:55

В Самарской области оштрафовали мигрантов на 1,5 млн рублей

В регионе подвели итоги операция «нелегальный мигрант»
Алена ПРОВКИНА
Правоохранители задержали нарушителей. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Правоохранители задержали нарушителей. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области правоохранители провели профилактическую операцию «нелегальный мигрант». В регионе оштрафовали злоумышленников.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники полиции пресекли 737 административных нарушений. В рейде приняли участие сотрудники управления по вопросам миграции и оперативники. С 21 по 25 ноября проверили около 2 000 объектов. По результатам проверки, с нарушителей взыскали 1,5 млн рублей.

Полицейские также выявили 22 преступления, одно из которых зафиксировали в Пестравском районе. В легковом автомобиле задержали шесть мигрантов, у которых отсутствовали документы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал