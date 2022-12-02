Новый критерий начисления зарплаты чиновникам ввели в Самарской области с 1 декабря 2022

Из 75 тысяч ответов в Самарской области было допущено только 6% просрочек
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Самарской области с 1 декабря 2022 года ввели новый критерий начисления зарплаты чиновникам. Теперь их работу оценивают не только по своевременности, но и по качеству ответов на вопросы жителей в соцсетях.
– Из 75 тысяч ответов было допущено только 6% просрочек. Это один из самых низких показателей в стране, – сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Напомним, взаимодействие органов власти и жителей помог наладить центр управления регионом. Недавно исполнилось два года со дня его создания. В ЦУР поступают обращения жителей по различным вопросам – ЖКХ, благоустройство, ремонт дорог и т.д. Специалисты оперативно отрабатывают их.
Всего в стране работают 84 ЦУРа. Их координирует АНО «Диалог Регионы». К системе мониторинга ЦУР подключено около 6,5 тысяч пабликов федеральных и региональных властей, более 100 тысяч госпабликов, а также 327 ресурсоснабжающих организаций и УК.
– В 2,5 раза сократилось время отработки обращений. За 2 года на местах было принято более тысячи управленческих решений в самых разных сферах, – сказал заместитель председателя правительства РФ по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи и СМИ, куратор в ПФО Дмитрий Чернышенко.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зарплату самарских чиновников привяжут к удовлетворенности жителей их ответами в интернете
Количество людей, которым понравилось общение с органами власти, должно превышать 60% (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал