Новый критерий начисления зарплаты чиновникам ввели в Самарской области с 1 декабря 2022

Из 75 тысяч ответов в Самарской области было допущено только 6% просрочек Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Самарской области с 1 декабря 2022 года ввели новый критерий начисления зарплаты чиновникам. Теперь их работу оценивают не только по своевременности, но и по качеству ответов на вопросы жителей в соцсетях.

– Из 75 тысяч ответов было допущено только 6% просрочек. Это один из самых низких показателей в стране, – сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, взаимодействие органов власти и жителей помог наладить центр управления регионом. Недавно исполнилось два года со дня его создания. В ЦУР поступают обращения жителей по различным вопросам – ЖКХ, благоустройство, ремонт дорог и т.д. Специалисты оперативно отрабатывают их.

Всего в стране работают 84 ЦУРа. Их координирует АНО «Диалог Регионы». К системе мониторинга ЦУР подключено около 6,5 тысяч пабликов федеральных и региональных властей, более 100 тысяч госпабликов, а также 327 ресурсоснабжающих организаций и УК.

– В 2,5 раза сократилось время отработки обращений. За 2 года на местах было принято более тысячи управленческих решений в самых разных сферах, – сказал заместитель председателя правительства РФ по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи и СМИ, куратор в ПФО Дмитрий Чернышенко.

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