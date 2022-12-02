Самарцы увидят Розу Хайруллину в «Сердце пармы» в онлайн-кинотеатре KION

В зрелищной драме самарцы увидят Розу Хайруллину, бывшую актрису театра «СамАрт», любимую самарскими зрителями.

Князь Михан был рожден в языческих таежных землях — там, где шаманы приносили кровавые жертвы, чтобы отогнать темных духов и сохранить равновесие. Здесь он встретил любимую женщину, которая принадлежит другому миру, и с которой закон запрещает ему быть вместе. Эта любовь навсегда изменит судьбу Михана и его родной пармы. Ему предстоит сражаться, защищая свой мир от злого рока.

«Сердце пармы» — экранизация одноименного романа-бестселлера Алексея Иванова («Географ глобус пропил») и новый фильм Антона Мегердичева, постановщика успешных зрительских картин «Движение вверх» (2017) и «Метро» (2012). Съемки картины проходили с 2019 по 2020 год в Подмосковье и Пермском крае, производство декораций заняло почти 8 месяцев, было пошито около 500 костюмов. Золотая статуэтка Сорни-Най также подлинная, она хранится в Музее природы и человека в Ханты-Мансийске.

Роза Хайруллина исполнила в фильме роль колдуньи Айчель, няни Михана.Главную роль князя Михана в фильме исполнил Александр Кузнецов («Кислота»). Также в фильме заняты Елена Ербакова (дебют), Сергей Пускепалис («Как я провел этим летом»), Евгений Миронов («Достоевский»), Виталий Кищенко («Союз спасения»), Фёдор Бондарчук («Молодежка») и Владимир Свирский («Sheena667»). Премьера фильма прошла в рамках открытия и 44-го Московского Международного кинофестиваля.

Производством занимались компании StarMedia, «ПРОФИТ» и телеканал «Россия 1» при поддержке Фонда кино. Над сценарием работали Сергей Бодров («Кавказский пленник»), Илья Тилькин («Скажи ей») и Ксения Датнова.

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