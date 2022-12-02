В Самаре пенсионеры мечтают о пенсии в 45 тысяч рулей

Пенсионеры рассказали, сколько хотели бы получать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре пожилые люди рассказали, о какой пенсии мечтают. Специалисты выяснили, сколько получают пожилые люди.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, аналитики выяснили, какая средняя пенсия у пожилых людей в третьем квартале 2022 года. Оказалось, что в областной столице горожане получают в среднем 18 500 рублей. Респонденты отметили, что мечтают о пенсии в 45 тысяч рублей.

Исследователи также сообщили, что самые высокие запросы у пенсионеров в Москве и Санкт-Петербурге. Там горожане хотят получать 51 и 48 тысяч рублей соответственно.

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