В Самарской области водитель отечественной легковушки на скорости врезался в иномарку

Из-за серьезной аварии мужчина попал в больницу. Фото: ГУ МВД россии по региону
В Шигонском районе Самарской области 84-летний водитель отечественной легковушки попал в серьезную аварию. Он не предоставил преимущество иномарке.
По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, пожилой водитель ехал по автодороге «Шигоны – Волжский Утес». Во время движения он не предоставил преимущество «Chevrolet Captiva» на второстепенной дороге. В результате автомобили попали в серьезную аварию.
Происшествие зафиксировали днем, 1 декабря 2022 года. Из-за полученных травм пенсионера госпитализировали в медицинское учреждение. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства аварии.
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