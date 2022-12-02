Тольяттинца оштрафовали на 300 тысяч рублей за публичное оправдание терроризма

Посты в соцсети довели мужчину до суда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Центральный окружной военный суд вынес приговор жителю Тольятти. Мужчину признали виновным в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Самарской области.

- Тольяттинец размещал материалы, содержащие оправдание террористической деятельности, на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В мае 2022 года мужчина был задержан. Он дал признательные показания, - рассказали в ведомстве.

Правоохранители провели обыск в доме жителя Автограда и изъяли мобильные телефоны. В отношении мужчины тогда возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ. Недавно он предстал перед судом. Тольяттинцу назначили штраф в 300 тысяч рублей.

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