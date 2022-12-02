В Самарской области мужчина оформил кредит на своего дедушку

Подозреваемый не планировал возвращать долг Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области руководитель кредитной компании обратился за помощью в полицию. Он рассказал, что клиент не исполняет свои обязательства.

Как оказалось, мужчина взял кредит, но указал не свои паспортные данные. Подозреваемый забрал деньги и причинил компании ущерб на сумму 6 748 рублей. Правоохранители смогли найти и опросить предполагаемого заемщика. Пенсионер рассказал, что не оформлял займы и не регистрировался в личном кабинете, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 21-летний внук пенсионера. Он признал вину и пояснил, что взял кредит через мобильное приложение, но возвращать деньги не собирался. В отношении мошенника возбуждено уголовное дело.

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