Самарских волонтеров и меценатов поблагодарили за участие в гуманитарной миссии «Единой России»

Общественников, волонтеров и бизнес-сообщество поблагодарили за помощь жителям Донбасса / Фото: Единая Россия

В четверг, 1 декабря 2022 года, «Единая Россия» отметила свой день рождения. В эту праздничную дату партия поблагодарила всех волонтеров и благотворителей, которые присоединились к гуманитарной миссии и с начала СВО помогают жителям Донбасса. Сейчас в ней задействованы более 10 тысяч человек со всей страны.

- Мы благодарны жителям и бизнес-сообществу Самарской области за отзывчивость и доброту, за их активность в сборе гуманитарной помощи. Мы признательны волонтерам и специалистам, которые поехали восстанавливать города Донбасса. И конечно же, мы гордимся добровольцами, мобилизованными, ребятами из «Самарского батальона», - отметил координатор регионального волонтерского центра «Единой России», руководитель штаба «МГЕР» в Самарской области Антон Родионов.

Напомним, региональные отделения партии доставили в ЛДНР уже более 15 тысяч тонн гуманитарного груза, в том числе свыше 700 тонн медикаментов. Кроме того, «ЕР» открыла на Донбассе и в новых регионах более 40 гуманитарных центров. Также с начала СВО было собрано свыше 500 млн рублей пожертвований, которые пошли на закупку продуктов, детских принадлежностей, предметов первой необходимости. А в октябре 2022 года партия собрала более 1 млрд рублей на помощь фронту.

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