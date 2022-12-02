Названо точное время, когда Дед Мороз приедет в Самару и Сызрань в 2022 году

Увидеть волшебника может любой желающий бесплатно. Фото: vk.com/poezddedamoroza

Стало известно точное время приезда поезда Деда Мороза в Самару и Сызрань. Информация появилась в расписании на сайте РЖД.

Сказочный волшебник со Снегурочкой и со своими помощниками прибудут в Самару 10 декабря с 11:00 до 19:00. Для жителей города пройдет специальная праздничная программа. Самарцы смогут посетить новогодний состав, пройти квест, получить сладкий подарок и побывать на чаепитии в вагоне-ресторане.

В Сызрани Дед Мороз порадует местных жителей утром 11 декабря, запланирована короткая развлекательная программа. Поезд прибудет в 9:00. Увидеть волшебника может любой желающий бесплатно, а для посещения передвижной резиденции Деда Мороза нужно купить билет.

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