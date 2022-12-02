В Самарской области водитель легковушки потерял управление и опрокинулся в кювет

Автомобиль опрокинулся в кювет. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Исаклинском районе Самарской области местный житель оказался в больнице из-за серьезной аварии. Водитель не смог справиться с управлением.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, происшествие зафиксировали ранним утром, 1 декабря 2022 года. Согласно полученным материалам, водитель автомобиля «Skoda Oktavia» двигался по автомобильной дороге М-5 «Урал». Мужчина не смог справиться с управлением и перевернулся в кювет.

В результате происшествия автолюбитель получил травмы. Его госпитализировали в медицинское учреждение.

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