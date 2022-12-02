Самарская область вошла в топ-20 регионов по реализации проекта «Пушкинская карта»

Благодаря карте молодежь губернии активно посещала культурные мероприятия. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самарская область вошла в топ-20 регионов по реализации программы «Пушкинская карта». Об этом стало известно на расширенном заседании коллегии регионального министерства культуры.

Проект стартовал на территории губернии в прошлом году. Его участниками стали молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет включительно. Благодаря оформлению карты молодежь региона посетила множество культурных мероприятий, а также театры, музеи и кинотеатры.

В целом культурная жизнь региона в текущем году выдалась насыщенной. Порядка 30 млн. человек посетили различные мероприятия. В следующем году власти планируют уделить особое внимание театральному направлению. Для этого будет проведен ремонт ДК «Русич» в Новокуйбышевске и самарского кинотеатра «Россия». А в каждом районе появятся свои студии, пишет «ГТРК Самара».

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