Развернуло почти поперек путей: трамвай сошел с рельсов на ул. Ново-Вокзальной в Самаре

ДТП произошло в районе пересечения с Московским шоссе / Фото: Самара № 1

Днем в пятницу, 2 декабря 2022 года, в Самаре произошла очередная неприятность с общественным транспортом. На пересечении Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной сошел с рельсов трамвай. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

Судя по фото, на путях не удержался трамвай № 20к. Задняя колесная пара сошла с рельсов и оказалась на земле. Вагон развернуло почти поперек путей. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. Однако пассажирам пришлось завершать свою поездку на другом транспорте.

Пассажирам пришлось заканчивать поездку на другом транспорте / Фото: Самара № 1

Из-за чего трамвай сошел с рельсов, пока неизвестно. Это предстоит установить специалистам. Согласно сервису Яндекс.Карты, сейчас трамваи курсируют по улице Ново-Вокзальной в обычном режиме. По крайней мере, в направлении остановки «Ул. Солнечная».

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