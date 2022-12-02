Сергей Корниленко рассказал о разговоре с защитником «Крыльев Советов» Бейлом по поводу перехода в иностранный клуб

Гленн Бейл перешел в «Крылья Советов» из нидерландского «Эммена» летом 2021 года Фото: c cайта ФК "Крылья Советов".

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко в интервью «КП-Самара» прокомментировал историю с возможным переходом защитника Гленна Бейла в немецкий «Штутгарт». Ранее ходили слухи, что клуб Бундеслиги вышел на игрока, предложил расторгнуть контракт с «Крыльями» и перебраться в Германию.

- У нас с Гленном доверительные отношения, причем сложились они с первых дней переговоров. Я знаю, что у Гленна были предложения, и это был не только «Штутгарт». Просто «Штутгарт» - одно из самых интересных предложений, но точно не единственное - на Бейла был спрос, - сказал Корниленко.

По словам спортивного директора «Крыльев», у него был разговор с Бейлом на эту тему. Футболист заявил, что хочет развиваться и идти выше, но при этом он уважает «Крылья Советов».

- Мы в нем уверены и знаем, что если у него появится желание пойти на повышение, то это будет сделано официально. Но в любом случае, мы бы хотели, чтобы Гленн как можно дольше играл за наш клуб, и планируем поговорить с ним на эту тему, - подытожил Сергей Корниленко.

Напомним, Гленн Бейл перешел в «Крылья Советов» из нидерландского «Эммена» летом 2021 года. Сейчас трансферную стоимость защитника оценивают в 1 млн евро.

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