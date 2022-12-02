Интернет-мошенник из Самары обманул 86 россиян на 20 млн рублей

Жертвами преступника стали граждане из 15 регионов России. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Владелец сервисного центра электроники из Самары окажется на скамье подсудимых за мошенничество в особо крупном размере. Мужчина заработал 20 млн. рублей на продаже несуществующей техники. Подробности сообщили в региональной прокуратуре.

Мошенник орудовал в интернете в период с февраля 2020 по ноябрь 2021 года. Он размещал в социальных сетях и на различных интернет-площадках объявления о продаже техники. Выбор был богатым: смартфоны, видеокарты, игровые приставки, майнинг-фермы. Особо заманчивой казалась цена – ее мужчина существенно занижал. Он даже отправлял покупателям документы. Правда, поддельные.

– Злоумышленник направлял сфальсифицированные документы о мнимой закупке товаров, получал от покупателей оплату, но обязательства не выполнял, – рассказали в прокуратуре Самарской области.

Жертвами мошенника стали 86 человек из 15 регионов России. Общая сумма ущерба превысила 20 млн. рублей.

Возбудить уголовное дело удалось после вмешательства прокуратуры г. Самары. Надзорный орган собрал более 20 материалов проверок, а материалы уголовного дела состояли из 62 томов.

Сейчас злоумышленник находится под стражей. В ближайшее время его будут судить по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

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