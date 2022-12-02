В Самаре после вмешательства приставов детей-сирот обеспечили жильем

Молодым людям предоставили жилье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре судебные приставы взяли на контроль обеспечение жильем детей-сирот. Молодые люди должны были получить благоустроенные квартиры.

По информации ГУФССП России по Самарской области, в отделе правоохранителей находились исполнительные производства. Незащищенной категории граждан должны были выдать жилье. Ответственных лиц предупредили, что если права детей не будут восстановлены в установленный срок, то специалистам может грозить уголовная ответственность.

После предупреждения шестерым жителям областного центра выделили жилье. Производства окончили фактическим исполнением

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