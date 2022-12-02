Сергей Корниленко рассказал, поступали ли в «Крылья Советов» предложения по Сергею Пиняеву

Сергей Пиняев признал лучшим молодым игроком в РПЛ Фото: c cайта ФК "Крылья Советов".

18-летний Сергей Пиняев стал одним из открытий футбольного сезона в России. Он здорово проявляет себя в РПЛ и Кубке за «Крылья Советов», а также успел дебютировать в главной команде страны. Спортивный директор «КС» Сергей Корниленко рассказал «КП-Самара», поступали ли в клуб предложения о трансфере молодого таланта.

- Уверен на 100 %, что к нему интерес был ровно с того дня, как он оказался в «Крыльях». Это один из самых перспективных футболистов не только в России, но и в Европе. Я уверен, что за ним следят. Все хотят приобретать молодых и перспективных - пример Хвичи (Кварацхелия, бывший игрок «Рубина», один из лидеров «Наполи», который идет на 1-м месте в итальянской Серии А - прим. ред.) очень заразителен для всех, - заявил функционер.

По словам Корниленко, за такими игроками, как Пиняев, будущее. Однако наш собеседник признался, что каких-либо конкретных запросов на покупку вингера зелено-бело-синим пока не поступало. В то же время в «Крыльях» понимают, что спрос на игрока есть.

Полное интервью Сергея Корниленко о трансферах «КС» и не только читайте на samara.kp.ru, а также слушайте на радио «Комсомольская правда» в Самаре 98,2 ФМ в программе «Фан-зона».